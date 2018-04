Técnico minimiza desgaste e confirma Juninho no Vasco A maior preocupação no Vasco para o clássico contra o Botafogo, no domingo, é quanto ao desgaste físico. Com a suada classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, a maratona de duas competições em paralelo vai continuar. A esta altura do campeonato, a preparação física vai assumir papel preponderante.