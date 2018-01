Técnico minimiza erros do Botafogo e elogia poder de reação após empate

O Botafogo decepcionou na sua estreia no Campeonato Carioca ao só empatar por 2 a 2 com a Portuguesa, na noite de terça-feira, no Engenhão. O técnico Felipe Conceição, que fez a sua estreia oficial como técnico da equipe, porém, assegurou ter ficado satisfeito com o desempenho da equipe, apontando que ela cometeu menos falhas do que ele temia.

"A equipe foi briosa, lutou até o final, lógico que, com 12 dias de preparação, você tem erros. É normal. Mas foram menos do que eu pensava", afirmou o treinador, destacando que o time fez uma preparação curta para o seu primeiro compromisso oficial na temporada.

Felipe Conceição exaltou o poder de reação do Botafogo, que chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu manter a organização para arrancar o empate. "A gente conseguiu, apesar do 2 a 0 contra, ter equilíbrio, trabalhar bem a bola e alternar as jogadas ofensivas entre um lado e outro. Construímos muitas chances e conseguimos um empate merecido", disse.

O treinador também saiu em defesa do goleiro Jefferson, que falhou no primeiro gol da Portuguesa na partida e garantiu que a sua condição de titular não está ameaçada. "Não tem dúvida sobre o Jefferson. É o nosso goleiro, nosso ídolo. Lógico que tem a disputa sadia, como em todas as posições. Assim como o Jefferson errou, todos erraram passes. Depois, o Jefferson fez boas defesas e os atletas cresceram. Não é por causa de um erro que eu vou tirar o Jefferson", comentou.

Após o empate, o Botafogo volta a treinar na tarde desta quinta-feira, às 17 horas. O próximo compromisso do time será no sábado, diante do Fluminense, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.