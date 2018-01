Técnico motiva Matonense no domingo A Matonense está preparada e motivada para enfrentar o Corinthians neste domingo. Essa é a imagem que o técnico Mauro Fernandes passou a todos ao final do treino desta sexta-feira. Ele assumiu a equipe no começo da semana após a saída do técnico Estevam Soares. Mauro Fernandes ficou famoso por ter um estilo parecido ao do técnico Wanderley Luxemburgo, por ter uma grande coleção de ternos e por trabalhar muito o lado psicológico dos seus jogadores. "Todos aqui são bons jogadores. Temos um ótimo time. Só não estávamos em uma boa fase. Agora, trabalhamos duro para preparar o time psicologicamente", afirmou o treinador. Mesmo vivendo uma fase ruim, já que a Matonense está na lanterna da competição ao lado da Inter de Limeira com apenas um ponto, a torcida da cidade promete lotar o estádio Hudson Buck Ferreira. Quase todos os ingressos praticamente se esgotaram na sexta-feira. No final da tarde, restavam apenas cerca de dois mil ingressos de arquibancada, de acordo com a diretoria do clube. O mesmo entusiasmo não era visto com o presidente Antonio Aparecido Galli. Ao ser questionado sobre a atual situação do time, Galli, visivelmente cansado, foi direto. "Como disse um grande amigo meu: só por Deus. E espero que ele nos ajude. Mas garanto que o time não será rebaixado", diz, temendo uma nova derrota sobre o Corinthians. Quanto ao time que entra em campo, o técnico Mauro Fernandes tem apenas uma dúvida. O goleiro Washington ainda não está totalmente recuperado de uma contusão no braço e Márcio Pintinho deve continuar como titular. O volante Gutemberg, ex-Atlético-MG, contratado junto com o treinador, faz sua estréia. E o atacante Juari ganha uma nova chance com os titulares, fazendo a dupla de ataque com o experiente Gílson Batata. O provável time para pegar o Corinthians é este: Márcio Pintinho (Washington); Wilson Goiano, Gérson, Jairo e Piá Carioca; Gutemberg, Guará, Silvinho e Ranielli; Gílson Batata e Juari.