Técnico muda astral do Guarani Há 45 dias no comando do Guarani, o técnico Hélio dos Anjos faz um balanço positivo do trabalho e das perspectivas do time para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O mais importante, segundo ele, é a mudança de mentalidade dos jogadores. Para o técnico, o elenco já ganhou um pouco das características necessárias para "um time vencedor". Em cima do seu levantamento, Hélio acha que superou seu primeiro grande obstáculo que era mudar o astral e o moral dos jogadores, principalmente aqueles que participaram da péssima campanha dentro do Campeonato Paulista. O Guarani terminou o Paulistão em penúltimo lugar, sendo rebaixado para a Série A-2 - segunda divisão. "Um tropeço deste tipo abala qualquer grupo. Mas acho que os jogadores entenderam nossa proposta de trabalho dentro do clube e quem não concordar com ela, deve se manifestar. Só fica comigo quem pensar positivo, para frente", decreta Hélio dos Anjos. Apesar de demonstrar tanta confiança, o técnico ressalta a necessidade de ganhar, pelo menos, mais reforços para o elenco. Na sua avaliação, o time precisa de mais um zagueiro, outro meio-campista e mais uma opção ofensiva. A diretoria promete atender o técnico, embora reconheça as dificuldades enfrentadas dentro do inflacionado mercado nacional. Para o meio-campo, dois volantes estão em pauta: Otacílio, do Corinthians, e Donizete Amorim, do Atlético-PR. A comissão técnica mantém sua disposição de priorizar os treinos técnico-táticos, além dos amistosos. No sábado, o time obteve uma expressiva vitória sobre o Internacional, por 3 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas, devolvendo a derrota na semana anterior, em Porto Alegre, por 3 a 1. O time fará seu sexto amistoso contra a Portuguesa de Desportos, quarta-feira, às 15 horas, também em Campinas. A novidade será o retorno do atacante Zé Carlos, poupado por causa de dores musculares. Sangaletti, novo zagueiro, será mantido como líder do time, que ainda não terá o zagueiro Edu Dracena e o atacante Cléber, machucados, e que só serão liberados na próxima semana.