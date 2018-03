Técnico muda dois no Coritiba O técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, que atuou por 10 anos no Grêmio de Porto Alegre sabe das dificuldades que será enfrentar seu ex-time no Estádio Olímpico. "Até pela necessidade que o Grêmio tem de pontuação, vai tornar o jogo mais competitivo", afirma. Mas ele acredita que, se o Coritiba mantiver a mesma postura e equilíbrio das últimas partidas, poderá sair vitorioso. O time venceu os três últimos jogos, sendo o mais expressivo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. "Esperamos repetir o espírito daquele jogo." Pelo menos duas alterações estão definidas. A primeira é a entrada de Odvan como titular no lugar do zagueiro Danilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "Será um jogo importante e quero entrar no embalo do restante do time", diz Odvan. Na lateral-direita, Maurinho não agradou em sua estréia e Bonamigo promove o retorno de Pepo. As dúvidas ficam para o meio-de-campo onde Roberto Brum pode voltar, e no ataque, onde Edu Salles disputa a posição com Lima.