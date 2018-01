Técnico Muricy diz que só faltou o gol para o São Paulo No São Paulo, a opinião foi unânime: faltou apenas caprichar mais nas finalizações para que o time conseguisse vencer o São Caetano - ao invés de ficar no empate por 1 a 1 -, na primeira partida pela semifinal do Campeonato Paulista, no domingo. "No total o jogo foi muito bom, só nos faltou o gol. Nosso time criou de mais e correu o tempo todo atras do gol, só faltou marcar. Depois que nos tomamos o empate, fomos para cima e ficamos abertos ao contra-ataque", disse o técnico Muricy Ramalho. O empate foi pouco para boa parte da torcida são-paulina. A bronca nem foi tanto com o resultado da partida, mas sim com Muricy Ramalho, que se ´esqueceu´ das três substituições que tinha direito a fazer. "Hoje [domingo] não estava bom para mexer. Eu não tinha nenhum jogador de marcação no meio-campo, então não adiantava trocar por trocar. O que importa é que nós buscamos sempre o ataque e só sabemos jogar assim. Não adianta tentar mudar." Um dos mais criticados pela torcida foi o meia Souza, que teve várias chances de marcar, mas não conseguiu marca nenhum gol. "Não adianta querer só fazer gol, tem que ter tranqüilidade na hora da definição da jogada para encontrar um companheiro melhor posicionado." "O jogo foi equilibrado e não tem mais esta coisa de ter um time muito superior ao outro. Mesmo quando se trata de um time considerado pequeno, que quando chega a um jogo importante sempre complica as coisas", analisou Souza. Outro que também não fez uma boa partida foi o volante Richarlyson, que marcou contra o gol de empate do São Caetano. "Não deu tempo de conversar com o jogador e não se deve conversar com o atleta logo depois do jogo por que ele esta de cabeça quente. Eu não vou ficar aqui falando de jogadores aqui com vocês", decretou Muricy. Apesar de o empate não ser o resultado dos sonhos dos são-paulinos, o resultado favorece o time. Agora, o São Paulo depende apenas de um novo empate, no próximo sábado, no Morumbi, par achegar à final do Campeonato Paulista. "O resultado acabou sendo bom para os dois times. O São Paulo jogou com sabedoria e teve consciência de que o regulamento nos favorece nesta fase, apesar da torcida exigir sempre a vitória", avaliou o meia Hugo, autor do gol do São Paulo. Enquanto o São Caetano terá praticamente uma semana inteira para se preparar para o jogo de volta, o São Paulo embarca na noite desta segunda para o Peru, onde, na quarta-feira, enfrenta o Alianza Lima, em compromisso importante pela Libertadores.