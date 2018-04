Técnico Muricy Ramalho quer conter empolgação no Palmeiras

O técnico Muricy Ramalho quer conter a empolgação dos jogadores do Palmeiras após a boa vitória fora de casa sobre o Cruzeiro por 2 a 1, resultado que garantiu ao clube três pontos de vantagem sobre o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro (47 a 44).

De acordo com Muricy, o jogo no Mineirão pode significar uma arrancada rumo ao título. No entanto, o treinador quer que os jogadores atuem com a mesma seriedade diante do Atlético Paranaense, neste sábado, no Palestra Itália.

"Os jogadores têm de saber que ganharam um jogo, mas que terão uma pedreira pela frente no sábado", explica o treinador. "Vou cobrar eles ao máximo para que não se empolguem. Temos de ter calma e saber que temos limitações."

Contra o Atlético-PR, o Palmeiras terá problemas. Cleiton Xavier e Armero, suspensos, ficarão fora. O lateral-direito Wendel sofreu uma pancada na mandíbula (suspeita de fratura) e também pode ficar de fora.

"É complicado perder jogadores", lamenta Muricy. "Mas estou conhecendo o grupo aos poucos. O que chama a atenção é que a equipe aceita com tranquilidade as cobranças e o trabalho. Vamos colocar o que é fundamental em campo para vencer."

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro há 12 rodadas. A partida contra o Atlético-PR acontecerá as 18h30 deste sábado - em casa, o Palmeiras ainda não foi derrotado.