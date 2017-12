Técnico não fala sobre Roberto Carlos O técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari preferiu não comentar a declaracão que o lateral Roberto Carlos teria dado ao jornal ?O Globo?, do Rio. Segundo o jornal, o lateral do Real Madri, convocado por Scolari e que deve se apresentar à seleção na quarta-feira, ?amor à camisa é conversa fiada?. Scolari assumiu a seleção na semana passada e pregou o ?amor à camisa? como um dos principais fatores para tirar a equipe da crise em que está mergulhada. ?Não vi. Não sei que tipo de declaração foi esta. Se ele disser isso do meu lado, aí sim, vou poder fazer algum comentário?, escapou o treinador.