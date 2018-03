Técnico não mexe no Mogi Mirim Mesmo contando com a inscrição de todos os contratados junto à CBF, o técnico Val de Mello, do Mogi Mirim, pretende manter a mesma equipe que estreou no Campeonato Brasileiro contra o Náutico (0 a 0) para a segunda rodada, nesta sexta-feira, diante do Ceará, em Fortaleza. "Apesar do empate em casa, enfrentamos o campeão pernambucano. Achei que fomos muito bem na estréia e portanto, à princípio, não mexerei no time. Vou aproveitar que não tenho nenhum problema de lesão ou cartão", decretou o treinador. Alternativas não irão faltar para Val de Mello. O lateral-direito Edson Mendes, contratado junto à Portuguesa Santista e que ainda não tinha sua inscrição regularizada, já está apto para o jogo, mas deverá ficar no banco de reservas. O mesmo deve acontecer com o meia Eduardo, que chegou do futebol paranaense. Valdo, lateral-esquerdo, já ficou na reserva na estréia. O treinamento desta terça-feira se resumiu aos fundamentos técnicos. Na quarta-feira o time fará um coletivo que deve definir oficialmente o time titular e somente na quinta-feira o time viaja para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará na sexta, a partir das 20h30.