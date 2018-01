Técnico não quer Luizão como desculpa O técnico Wanderley Luxemburgo não quer que o problema que ocorreu com Luizão sirva de desculpa para possíveis tropeços do Corinthians. "É claro que estamos todos tristes com o que ocorreu, mas não podemos agora ficar pensando na situação do Luizão, e se o time perder, pôr a culpa no problema que houve com o companheiro". Sem Luizão, os gols agora do time ficarão mais a cargo da nova dupla de atacantes Gil e Ewerton. os dois jogadores estão escalados já para a partida contra o Goiânia. "Lamentamos o que ocorreu com o Luizão, mas a vida continua e tenho que fazer tudo para reviver com Gil, a dupla campeão da Taça São Paulo de Juniores de 99", disse Ewerton, que já havia ganhado a posição de Paulo Nunes. Quanto a Gil, finalmente surgiu a chance de ser efetivado na equipe. "Não queria que fosse nestas condições, porque o time ficou sem um grande jogador, mas terei a missão de tentar ocupar o seu lugar com valor".