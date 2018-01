Técnico não quis prejudicar times A decisão do técnico Carlos Alberto Parreira em não chamar mais jogadores que atuam no futebol nacional para o amistoso contra a Jamaica, dia 12 de outubro, foi proposital. Segundo ele, quem poderia constar na lista está, nesse momento, disputando jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Seja para conquistar uma vaga na Libertadores ou para escapar do rebaixamento. ?Foi chamado todos os jogadores da Europa porque a intenção é não prejudicar os clubes do Brasil que disputam o Campeonato Brasileiro?, revelou.