Técnico não sabe se fica no Barbarense Mesmo não tendo certeza quanto a seu futuro à frente do União Barbarense, o técnico Sérgio Farias continua planejando os próximos passos do clube que conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no final de semana. O treinador alega que cumpriu seu contrato à risca mas que a UB Corporation, empresa que administra o futebol do clube, não fez o mesmo e ainda lhe deve dinheiro. "Ainda existem pendências relativas ao Campeonato Paulista que não foram acertadas. Essas pendências terão que ser resolvidas. Minha parte eu fiz e muito bem. A UB prometeu algumas coisas e não cumpriu. Vou entregar o relatório ao presidente Oleksiy Boro vikov e se não cumprirem o combinado, boa sorte para quem assumir", disse. Farias, que chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para pagar parte de salário de alguns jogadores neste segundo semestre, falou que espera não ter mais que passar por uma situação semelhante na próxima temporada. O presidente Francisco Silveira Mello, no entanto, ainda aposta na permanência da comissão técnica. "Estamos conversando com o Sérgio e acredito em sua permanência. O Campeonato Paulista é uma grande vitrine e os times nesse momento já estão definindo os treinadores. Vamos montar um time forte para o ano que vem", contou. Líder do quadrangular final do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, o Barbarense vai enfrentar o Limoeiro, em Fortaleza, no final de semana. O time cearense só tem um ponto. No outro jogo da rodada, o Americano, com quatro pontos, enfrenta o Gama, vice- líder, com seis pontos, em Campos, no interior do Rio.