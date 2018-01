Técnico norueguês sucede Morten Olsen no comando da Dinamarca

Hareide começará a trabalhar em 1º de março, a tempo de liderar a Dinamarca nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, que começarão no segundo semestre de 2016. "Temos de tentar chegar à Copa do Mundo", disse, em entrevista coletiva.

O novo comandante da seleção da Dinamarca já treinou vários clubes escandinavos, e dirigiu a seleção da Noruega entre 2003 e 2008. Na semana passada, ele anunciou sua decisão de sair do comando do Malmö depois de dois anos à frente do time.

Hareide jogou por Hodd e Molde na Noruega, antes de se transferir para a Inglaterra para atuar por Manchester City e Norwich City. Ele jogou 50 vezes pela seleção norueguesa.

Depois de deixar os gramados, ele se tornou um treinador e ganhou campeonatos em três países escandinavos: na Suécia, com o Helsingborg em 1999 e o Malmö em 2014, na Dinamarca, com o Brondby em 2002, e na Noruega, com o Rosenborg em 2003. "Estou orgulhoso, feliz e humilde para ser o treinador da Dinamarca e assumir após Morten Olsen, a quem conheço pessoalmente", acrescentou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Olsen encerrou um período de 15 anos à frente da Dinamarca no mês passado, após a equipe não se classificar para a Eurocopa de 2016. Ele levou os dinamarqueses para as Copas do Mundo 2002 e 2010 e as edições de 2004 e 2012 da Eurocopa. Olsen foi o primeiro dinamarquês a atingir 100 partidas pela seleção como jogador e treinador.