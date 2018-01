Técnico novo, sonho antigo no Corinthians O novo técnico do Corinthians, Leovegildo Lins Gama Júnior ou simplesmente Júnior, de 49 anos, ex-craque do Flamengo e da seleção brasileira, recebeu a Agência Estado em sua casa, num luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, para falar de seu novo desafio. Ele hesitou por algumas horas em aceitar o convite formalizado na noite de terça-feira pelo vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, num hotel de Copacabana. Depois de uma contraproposta apresentada nesta quarta-feira, por telefone, após o meio-dia, Júnior acertou o contrato com o clube: até dezembro de 2004. Leia mais no O Estado de S. Paulo