Técnico Osim pergunta sobre partida após acordar de coma

As primeiras palavras do ex-técnico da seleção do Japão Ivica Osim após despertar do coma foram "O que aconteceu no jogo?", de acordo com a imprensa japonesa desta quarta-feira. O bósnio, que sofreu um sério derrame em 16 de novembro, já está se alimentando de sorvete e brincando com a família, apesar de continuar sob tratamento intensivo. "Suas primeiras palavras foram simbólicas de como ele tem sua vida voltada para o futebol", disse o secretário-geral da Associação Japonesa de Futebol (AFA), Kozo Tajima. Osim, de 66 anos e que despertou do coma na semana passada mas inicialmente não podia falar, tomou sorvete dado por sua esposa Asima, de acordo com o jornal popular Nikkas Sports. Quando ela perguntou se o sorvete estava gelado demais para ele, Osim demonstrou senso de humor. "Bem, se não estivesse gelado não seria sorvete, tá certo?", disse ele, sorrindo, de acordo com jornais japoneses. Osim passou mal em sua casa em Chiba, próximo a Tóquio, no mês passado, enquanto subia as escadas após ter assistido a uma partida de futebol pela televisão. A JFA anunciou esta semana a contratação de Takeshi Okada como substituto de Osim. Osim foi contratado para o lugar do brasileiro Zico após a eliminação do Japão na primeira fase da Copa do Mundo do ano passado. Ele começou a demonstrar sinais de estresse durante a Copa Asiática deste ano. O treinador chamou seus jogadores de "amadores" após um jogo, levando seu intérprete às lágrimas, e recusou-se a assistir a uma disputa de pênaltis com a Austrália nas quartas-de-final do torneio continental.