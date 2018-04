Técnico Paulo Autuori faz testes e promove sete alterações no Vasco

RIO - Com a eliminação antecipada do Campeonato Carioca, o técnico Paulo Autuori, do Vasco, vai utilizar as duas últimas rodadas da Taça Rio para observar jogadores. Na partida contra o Quissamã, no sábado, em São Januário, o torcedor deverá ver um time severamente modificado com relação ao que derrotou o Friburguense no último domingo.

No treino desta quinta-feira, Autuori promoveu sete alterações no time titular, com alguns jogadores que poucas oportunidades tiveram até o momento com o novo técnico.

Entre as prováveis novidades para domingo estarão lateral Elsinho, o zagueiro Luan, de 19 anos, e o atacante Thiaguinho. "A transição da base para o adulto é o momento mais difícil e creio que está chegando. Quero agarrar a chance da melhor maneira possível", comentou Luan.

TRIBUNAL - O presidente Roberto Dinamite será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira por causa do não pagamento de uma multa de R$ 3,6 mil, referente ao caso em que Juninho Pernambucano ter violado regras do exame antidoping, quando ainda jogava no clube. Dinamite pode até ser suspenso de suas funções.