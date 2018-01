Técnico Paulo Autuori indica que quer assumir função diretiva

Após passagem pelo Cerezo Osaka, do Japão, o treinador Paulo Autuori está de volta ao Brasil. Nesta sexta-feira, ele participará do amistoso de despedida de Rogério Ceni no Morumbi e será o técnico dos jogadores campeões mundiais em 2005 na grande festa do São Paulo. Autuori indicou que analisará propostas para voltar ao trabalho em 2016, mas também insinuou que quer mudar de cargo no futuro.

"Tinha mais um ano no Japão, mas voltei. Ainda vou estudar aquilo que pode ser melhor para mim. Também já estou querendo mudar minha função. Quem sabe um dia eu esteja na função que eu quero e o Rogério de treinador", afirmou Autuori. Ele não definiu precisamente que tipo de cargo quer ocupar, porém, indicou que deve ser algo na esfera administrativa e algo a que o futebol brasileiro não está acostumado.

"O que eu prevejo, no futebol brasileiro, ainda é difícil, vou ter que esperar mais um tempinho. Estou me preparando para isso. Aliás, já me sinto preparado, mas preciso esperar um pouco mais. Não se trata dessa direção de futebol que se faz aqui no Brasil, é uma outra coisa, que tem a ver com a parte técnica, com futebol como um todo no clube. Esse é o futuro sem volta do futebol", disse o técnico.

Segundo Autuori, Rogério Ceni, que se aposenta dos campos, seria um bom nome para este momento de transição: "O futebol, principalmente o brasileiro, precisa de pessoas e profissionais como o Rogério, um vitorioso. Espero que ele dê seguimento a carreira vitoriosa dele em outra função, pois o futebol precisa de gente como ele". O técnico ainda disse não acreditar que outro jogador atinja as marcas de Ceni com a camisa do São Paulo: "Nos dias de hoje é difícil".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda sem técnico para o ano de 2016, o São Paulo tem Autuori como um dos possíveis candidatos a assumir a vaga, assim como Cuca e Levir Culpi. Autuori treinou o time do Morumbi em duas oportunidades. Na primeira, em 2005, conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Em seu retorno, em 2013, viu o São Paulo brigar contra o rebaixamento antes de ser demitido, mesmo assim, faturou a Taça Eusébio em Portugal após vencer o Benfica por 2 a 0. Foi o último título de sua carreira.