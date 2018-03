Técnico Paulo Comelli deixa o Ituano Paulo Comelli não é mais o técnico do Ituano. Após a derrota em casa para o São Caetano (3 a 2) e a virtual desclassificação no Grupo 2 do Campeonato Paulista, diretoria e treinador entraram em acordo e optaram pela rescisão do contrato. De acordo com o diretor de futebol do clube de Itu, Homero Santarelli, Comelli tinha contrato até o fim do Paulistão. "Como o time praticamente não tem mais chances de classificação, as duas partes decidiram antecipar a mudança", explicou o dirigente. Para os dois últimos jogos no Estadual, contra Marília e Santos, o Ituano terá o comando de Diolei Cândido, que vinha treinando o time de juniores. Um novo técnico será contratado para dirigir o time no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de perder em casa, sábado, para o São Caetano, por 3 a 2, o Ituano ficou com dez pontos na sétima posição do Grupo 2, o time possui apenas 3,4% de chances de classificação, segundo matemáticos. Para garantir a vaga, precisaria vencer os próximos dois jogos e torcer por uma complicada combinação de resultados.