Técnico pede, mas diretoria do Guarani veta contratação de mais um goleiro

O técnico Ney da Matta encontrou um primeiro empecilho na montagem do time que disputará a Série A-2 do Campeonato Paulista com o Guarani. Precisando remontar o elenco, que também terá pela frente a Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, o treinador teve a contratação de um novo goleiro barrada pela diretoria, que até agora trouxe apenas Flaysmar, ex-Guaratinguetá.

Uma reunião com o presidente Horley Senna e o executivo de futebol Marcus Vinícius deixou o novo treinador sem saída. Ele contava com a chegada de mais um jogador para a posição, de preferência que fosse brigar pela titularidade. Mas a resposta da diretoria foi para conter os ânimos, já que o jovem Passarelli ganhará espaço como terceiro goleiro.

Além dele, o titular Leandro Santos renovou contrato recentemente. Ele foi titular na campanha do vice-campeonato da Série C este ano e pode até ganhar a posição. A negativa gira em torno também do regulamento da A-2, que permite apenas 28 jogadores inscritos, sendo três goleiros pré-definidos. Em 2017, apenas dois clubes poderão conquistar o acesso.

Outra explicação para a negativa da diretoria é o corte de gastos. Para a próxima temporada, a diretoria já definiu o teto salarial e ainda precisa buscar parceiros e patrocinadores. A tendência é que pelo menos mais um jogador seja apresentado nesta semana. Até agora foram contratadas seis peças, além dos 11 atletas que já tinham renovado.