Técnico pede para Tottenham ampliar acordo com Bale A aproximação do fim da temporada 2012/2013 do futebol europeu e da abertura da janela de transferências aumentam as especulações sobre a possível saída do galês Gareth Bale do Tottenham. Ciente da situação, o técnico Andre Villas-Boas defendeu nesta sexta-feira que o clube ofereça um novo contrato para assegurar a permanência do jogador.