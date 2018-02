Técnico pensou em suicídio após derrota de sua equipe

O técnico Diego Umaña, do América de Cali, afirmou, nesta sexta, que pensou em suicidar-se depois da eliminação de sua equipe, na última quarta-feira, do Torneio Finalização da Colômbia. "A verdade é que pensei em me suicidar. Pensei em me atirar da janela do quarto onde estava e acabar com tudo", assinalou Umaña a um programa esportivo de uma emissora de rádio de Cali. "O que me salvou a vida foi a falta de coragem para cometer tal ato. Sou um verdadeiro covarde", disse o técnico. O América foi eliminado após empatar, fora de casa, em 1 a 1 com o Cúcuta Deportivo, e depois de o Atlético Nacional de Medellín, finalista do campeonato, garantir um empate sem gols com o Once Caldas na cidade de Manizales. A final do Campeonato Colombiano será disputada entre Nacional de Medellín e La Eqüidad de Bogotá, que chegou este ano à Primeira Divisão. A primeira partida da decisão acontece no próximo domingo, e o jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira.