Técnico Pintado esconde escalação do São Caetano

Com dois jogadores suspensos, o técnico Pintado não confirmou a equipe do São Caetano para a partida desta terça-feira, contra o Corinthians, no Morumbi, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Veja também: Calendário e resultados da Copa do Brasil Nesta segunda-feira, após passar três dias concentrados em Jarinu (SP), a equipe treinou no CT do Palmeiras, na Barra Funda. A tendência é que o São Caetano seja armado no esquema 3-5-2. O zagueiro Aderaldo deve reassumir a vaga de Tobi. E outro que pode começar jogando é o volante Galiardo, que entraria na vaga do experiente Hernani. O retrospecto do São Caetano contra o Corinthians é amplamente favorável ao time do ABC Paulista. São 12 vitórias, três empates e cinco derrotas em 20 jogos disputados. Mas, para o técnico Pintado, os jogadores do São Caetano precisam esquecer a estatística, pois o que vale mesmo é quando a bola começar a rolar no Morumbi. "Números são bonitos para quem gosta de estatística. Não levamos isso a campo", explicou o treinador.