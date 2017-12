Técnico põe Botafogo no 3-5-2 Preocupado com as sucessivas falhas de marcação do Botafogo, o técnico Paulo Bonamigo treinou nesta quarta-feira a formação tática 3-5-2 para a partida contra o Guarani, pelo Campeonato Brasileiro. Com a mudança de postura em campo, o meia Elvis cedeu o lugar entre os titulares para o zagueiro Rafael Marques. "A equipe não fez um mau jogo contra o Flamengo. O que desejo é ter um pouco mais de equilíbrio", explicou Bonamigo. "Temos que tomar nossos cuidados. Atacar sempre, mas com segurança, porque hoje todo mundo está jogando em cima dos erros do adversário." O técnico do Botafogo ainda fez um apelo aos torcedores para que compareçam no estádio Caio Martins, sábado, para apoiar o time. Destacou que a torcida tem sido um dos trunfos do Alvinegro, sempre que a equipe atua em casa.