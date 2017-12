Técnico polonês admite: classificação ficou difícil A derrota por 2 a 0 para o Equador vai custar caro para a Polônia na Copa do Mundo. É a opinião do próprio técnico polonês, Pawel Janas, decepcionado com a atuação de seu time nesta sexta-feira. "As possibilidades [de classificação] se reduizaram muito", disse Janas, antes de voltar ao discurso politicamente correto. "Há mais dois jogos e pode acontecer qualquer coisa." A receita é clara: a Polônia não pode nem pensar em perder para a anfitriã Alemanha, no dia 14 de junho, em Dortmund, e tem a obrigação de vencer a Costa Rica, na última partida da primeira fase, dia 20, em Hannover. "Temos que ganhar pontos nas próximas partidas e nos preparar bem para lutar duramente", previu Janas, que foi jogador da seleção polonesa que ficou em terceiro lugar na Copa de 1982, na Espanha.