Técnico português diz que só pensa na Costa do Marfim O técnico Carlos Queiroz voltou a revelar a sua preocupação com o confronto com o Brasil, no dia 25 de junho de 2010, que encerrará a participação portuguesa na primeira fase da próxima Copa do Mundo. Por isso, ele considera que o confronto decisivo será contra Costa do Marfim, na estreia da sua equipe no Mundial.