Técnico português vai dirigir o Chelsea O técnico português José Mourinho - que levou o time do Porto ao título da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada - foi confirmado como o novo treinador do Chelsea, de Londres. O técnico - que também ganhou uma Copa da Uefa e um título nacional com o Porto - vai substituir Claudio Ranieri, dispensado pelo milionário Roman Abramovich, dono do clube. Mourinho, de 41 anos, deverá se transformar no treinador mais bem pago do futebol britânico, com salários de 650 mil euros. Sobre seus objetivos no novo clube, o treinador foi claro. Quer sucesso ?imediato?. ?Eu acredito que os clubes de futebol traçam metas de acordo com seu potencial. Um técnico que não persegue seus objetivos desde o princípio, precisa assumir que é um fracassado?, disse ele, confiante. "Eu não peço tempo. Eu quero dar o melhor de mim para melhorar as coisas. Pretendo criar uma equipe de futebol de acordo com a minha imagem e a minha filosofia de trabalho?, finalizou. Além de um técnico novo Abramovich deverá investir na contratação de jogadores. A imprensa inglesa garante que o próximo alvo do milionário é o lateral-esquerdo brasileiro, Roberto Carlos.