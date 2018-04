Técnico poupa cinco titulares do Cruzeiro no sábado Depois do empate com o Real Potosí na quarta-feira, o técnico Adilson Batista decidiu poupar cinco titulares do Cruzeiro para o jogo com o Ipatinga, no sábado, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O time da capital também não contará com o atacante Kléber, negociado com o Porto nesta sexta-feira.