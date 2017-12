Técnico prepara novidades para a Sub-23 O segundo tempo apenas razoável da Seleção Brasileira Sub-23 no amistoso de sábado, contra o Corinthians, soou como um alerta. Apesar da vitória por 2 a 0 e do bom desempenho da equipe no primeiro tempo, o técnico Ricardo Gomes concluiu que há a necessidade de alguns ajustes, principalmente quando a Seleção deixa de contar com a velocidade de Robinho e Marcinho. "O segundo tempo foi um sinal de que ainda precisamos trabalhar mais", disse o treinador, ontem, ainda em São José do Rio Preto, pouco antes do embarque para Santos. Ainda sem Diego, Kaká e Adriano (do Parma), este lesionado com gravidade e fora do Pré-Olímpico de janeiro no Chile, o treinador deve promover mudanças no amistoso de amanhã à noite contra o Santos, na Vila Belmiro. Ricardo Gomes ainda não revelou quais experiências pretende fazer, mas dificilmente deixará de testar as opções que ele não conseguiu observar direito no final do amistoso contra o Corinthians: Wendell, Carlos Alberto, Nenê e Marcel. "Esses jogadores entraram numa situação difícil, num momento em que o Corinthians tinha se acertado no meio-de-campo e estava melhor na partida. Mas no geral o time precisa corrigir algumas falhas, principalmente quando atua de uma outra característica, com jogadores mais pesados." O técnico também não quis dizer se pretende poupar os três santista do grupo - Alex, Paulo Almeida e Robinho. Todos eles, no entanto, já disseram que estão prontos para enfrentar a sua equipe. "Nessa hora a gente tem de ser profissional. Só espero que a torcida santista entenda se eu fizer um gol no meu time do coração", diz Robinho. Ricardo prevê dificuldades bem maiores contra o Santos, um time mais entrosado que o Corinthians. Mas acha que o fato de a Sub-23 não ter de enfrentar uma temperatura tão alta como a de Rio Preto, quando o termômetro chegou a bater os 40 graus, ajudará a Seleção. Além disso, o jogo será às 21h. "Não uso o fato como justificativa, mas acho que muito daquela queda apresentada pela equipe em Rio Preto se deve ao calor", observa o técnico. A Sub-23 deixou Rio Preto ontem, às 14h30. De Congonhas, seguiu para Santos. O time volta a treinar hoje, às 16h, no CT Rei Pelé. Depois do amistoso na Vila, o grupo será desfeito.