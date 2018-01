Técnico promete mudanças na Ponte Desiludido com o rendimento de seus atacantes nos últimos dois jogos, o técnico Abel Braga admite que poderá promover mudanças na Ponte Preta para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, na Baixada da Arena, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. As novidades, porém, deverão ser conhecidas somente após o coletivo programado para quinta-feira à tarde. Tanto na derrota de 1 a 0 para o Vasco da Gama, no Rio, como no empate sem gols contra o São Caetano, em Campinas, o ataque não teve boa produção. Tanto Sérgio Alves como Fabrício Carvalho estão com suas vagas ameaçadas. Godói e Luizinho Vieira tentam ganhar as vagas nos treinos. Até mesmo o meia Jean pode deixar o time. Em seu lugar poderia retornar Vaguinho ou o técnico daria outra chance para Nenê, agora recuperado de contusão muscular. O zagueiro Rafael Santos, de 18 anos, foi convocado para a seleção brasileira sub-20, e só tem quatro jogos como profissional. Mas ele deve retornar ao banco de reservas, uma vez que o experiente Gerson cumpriu suspensão automática e já pode jogar. A Ponte só tem 10 pontos e ocupa a 19ª posição.