Técnico promete mudanças na Ponte Há cinco rodadas sem sentir o sabor de uma vitória no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já começa a se inquietar. No meio de opiniões diferentes dos jogadores, o técnico Nenê Santana já avisou que vai mexer no time para tentar a reabilitação diante do Juventude, domingo, em Caxias do Sul. "Se as coisas não estão indo bem, se as vitórias não vêm, então é hora de mudar. Com certeza vou mexer em algumas peças, mas isso vou definir nos treinamentos da semana", já avisou o técnico, também inconformado com a falta de poder de marcação e de reação demonstrados pelo time na derrota para o Paraná, por 2 a 0, domingo, no Majestoso, em Campinas. Após o jogo, um grupo de torcedores criticou o meia-atacante Júlio César, que estaria abusando das "noitadas". A diretoria não se pronunciou à respeito. Já o atacante Roger, surpreendeu ao dizer que "o grupo precisa lavar a roupa suja". O zagueiro Alexandre, que também não tem muito controle do que fala, foi mais direto: "Desta vez, jogamos como um time amador". Mais calmo, o capitão, Marcus Vinícius considerou as posições de seus companheiros precipitadas e ditas "no calor do jogo". Mas ressaltou que para voltar a somar pontos, a Ponte Preta precisa "trabalhar mais e falar menos". O time promete voltar, nesta terça-feira, com nova disposição aos treinos. Para o próximo jogo, duas baixas são certas: o lateral-direito André Cunha, suspenso com três cartões amarelos, e Marcus Vinícius, que cumpre automática por ter sido expulso. A Ponte continua com 46 pontos, agora em nono lugar.