Técnico promete mudanças no Santo André A derrota do Santo André para o Paulista (2 a 0), domingo, pelo Campeonato Paulista irritou o técnico Luiz Carlos Ferreira. Tanto que ele decidiu não divulgar oficialmente o time que enfrentará o Novo Horizonte-GO, nesta quarta-feira, às 20 h30, no estádio Durval Ferreira Franco em Ipameri, na estréia dos times na Copa do Brasil. No entanto, o treinador deixou bastante claro que mudará o time devido a postura apática contra o Paulista. "Vou estudar algumas possibilidades, mas posso adiantar que mudarei", disse. O mais provável é que troque a dupla de ataque do time do ABC. Como Vander (ex-Ponte Preta) e Edmilson (ex-Palmeiras) estão regularizados para estrear, a dupla Jean Carlos e Fábio Reis deve ir para o banco. No meio Campo, uma mudança é certa: Fumagalli ( ex-Corinthians), que cumpriu suspensão no Estadual, voltará no lugar de Élvis. Com a entrada do ex-corintiano, Ferreira espera corrigir as deficiências do esquema ofensivo. "No jogo passado tivemos algumas chances, mas o time esteve muito longe do que poderia render", analisou.