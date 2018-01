Técnico promete outro Brasil no Sub-17 Apesar de estrear com derrota no Mundial Sub-17, no Peru, o técnico do Brasil, Nelson Rodrigues, prometeu outra equipe na terça-feira contra a Holanda, sem anunciar alterações. ?Diante da Holanda as pessoas verão o verdadeiro favorito.? Nesta segunda-feira o Mundial prossegue com Gana x Costa Rica e Peru x China pelo Grupo A, em Trujillo. No Grupo B, o México pega a Austrália e o Uruguai encara a Turquia, em Lima.