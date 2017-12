Técnico quer Botafogo-SP competitivo O novo técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, Nicanor de Carvalho, disse neste sábado, em Campinas, onde mora, que pretende formar um time forte para a próxima temporada, independente da competição que o clube vá participar. Em princípio, o Botafogo vai disputar o Campeonato Paulista da Série A-1, depois de ser retirado do torneio Rio-São Paulo para a inclusão do São Caetano. "Não interessa o campeonato, mas o Botafogo tem uma tradição a zelar", comentou o técnico, de 53 anos, que fez fama e fortuna no Japão, onde trabalhou durante seis anos. O acerto com os dirigentes aconteceu na sexta-feira à noite, no estádio Santa Cruz. O técnico acha que está pode ser a sua grande oportunidade de se readaptar a futebol brasileiro. "A gente fica fora do Brasil e ninguém mais lembra da gente", explica Nicanor, que tem formação em preparação física e como técnico já trabalhou na Ponte Preta, Guarani e Santos, entre outros. Ano passado ele teve uma rápida passagem pelo América de São José do Rio Preto. A diretoria entregou ao novo técnico uma relação de jogadores do atual elenco. Nicanor já avisou que precisará de, pelo menos, oito reforços para "fortalecer o grupo e buscar grandes resultados". O Botafogo foi rebaixado no Campeonato Brasileiro sob o comando de Artur Neto, que nesta semana se transferiu para o Juventude, de Caxias do Sul.