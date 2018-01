Técnico quer o América ?arrojado? A surpreendente campanha do América de Rio Preto neste início de Campeonato Paulista só não pegou de surpresa o técnico Edu Marangon. Mas ele acha que para chegar à segunda fase do Paulistão o seu time precisa ser arrojado e tentar "algo mais" contra o Corinthians, no jogo decisivo marcado para domingo, às 11 horas, no Estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. Com 10 pontos ganhos, o América é segundo colocado dentro do Grupo 3. Esta será a despedida do time, que folgará na última rodada. O objetivo é não desperdiçar a chance que atuar em casa, num horário complicado devido o forte calor. Mas o técnico acha qu e seu time precisa também mostrar qualidades para segurar o adversário. "O time evoluiu durante os jogos, mesmo porque não tivemos tempo para a preparação". Mas o grande problema é a falha nas finalizações, que resultaram na derrota para o são Caetano, por 1 a 0, quarta-feira, no ABC. "Tivemos chances de definir o jogo, mas perdemos as chances de gols". Com relação ao time, a preocupação é com o meia Fabinho, que sente dores musculares e tem sido poupado dos treinamentos mais pesados. Ele é um dos jogadores mais experientes do grupo, já tendo defendido vários clubes do interior e com experiência recente no futebol do Japão. Mas ele deve jogar, mesmo porque o jogo é considerado como "tudo ou nada" para os americanos. A expectativa da diretoria é de um grande público no Teixeirão, o que levou a Polícia Militar a tomar alguns cuidados especiais para a proteção das duas torcidas. Cerca de 200 policiais farão a segurança tanto dentro como fora do estádio.