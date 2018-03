Técnico quer preservar clubes brasileiros O técnico Carlos Alberto Parreira reafirmou nesta terça-feira - quando anunciou parte da lista de convocados para a Copa da Confederações - que vai preservar clubes brasileiros que estejam em fases finais de campeonatos. Segundo o treinador, é quase certo que os clubes que estiverem disputando as finais de Libertadores e da Copa do Brasil não terão jogadores convocados para o torneio - que será disputado entre 18 e 29 de junho, na França. A lista de jogadores que atuam no Brasil será divulgada no dia 3 de junho, mas são dadas como certas as ausências de jogadores do Santos e Grêmio (Libertadores) e de Flamengo e Cruzeiro, que estão muito perto de fazerem a final da Copa do Brasil. O treinador admitiu no entanto, que se o Santos for eliminado amanhã (pega o Cruz Azul, na Vila Belmiro), ?a programação será totalmente alterada?. No dia 3, Parreira deverá chamar mais 12 jogadores. Onze, que atuam fora do Brasil, foram convocados nesta terça-feira.