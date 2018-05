Técnico quer PSG no ataque contra o Chelsea em Londres

LONDRES - A vitória pelo inesperado placar de 3 a 1 sobre o Chelsea, na semana passada, aumentou a confiança do Paris Saint-Germain. Na véspera do segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, Laurent Blanc avisou que o time francês não entrará em campo pensando na vantagem obtida na ida. Ao contrário, o técnico prometeu um PSG mais ofensivo, buscando ditar o ritmo do jogo na casa do rival, no Estádio Stamford Bridge, em Londres.

"Não viemos aqui para sofrer ou deixar o Chelsea ditar o ritmo do jogo, impondo seu domínio. O papel de um time grande é dominar a partida tanto dentro quanto fora de casa", avisou Blanc. "Nossa filosofia é de ataque, gostamos de ter a posse de bola e causar problemas ao adversário".

Por essa razão, Blanc avisou que o PSG não pretende contar com a vantagem de poder perder por um gol de diferença. "Não vamos ficar pensando nos números que estão a nosso favor. Amanhã teremos um grande jogo pela frente. Não vamos ''sentar'' na defesa e complicar a partida. Queremos nos impor mesmo jogando fora de casa".

O maior obstáculo para os planos do treinador será a ausência de Ibrahimovic. Machucado, o autor de dez gols será importante baixa para a equipe francesa. Sem o atacante, parte da força ofensiva do PSG recairá sobre Blaise Matuidi.

"Temos capacidade para alcançar as semifinais. Vai depender de nós, que teremos a chance de mostrar o que podemos fazer. A ausência de Ibrahimovic é uma grande perda para o time, mas nós já mostramos que podemos nos sair bem sem ele", afirmou o próprio Matuidi.