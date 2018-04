Técnico quer 'reconstruir' Inter de Milão após fracassos na temporada

MILÃO - Após se despedir do Campeonato Italiano na modesta 9ª colocação, o técnico Andrea Stramaccioni quer reconstruir o time da Inter de Milão durante as férias do futebol europeu. Insatisfeito com seu elenco, o treinador já pediu reforços ao presidente Massimo Moratti. Um deles pode ser o volante Paulinho, do Corinthians.

"É um alívio que a temporada acabou, né?", admitiu Stramaccioni. "Os últimos dois meses foram extremamente difíceis para nós. Nós tentamos pelo menos manter um bom nível, mas foi muito complicado", avaliou o treinador, que chegou a acumular oito derrotas em 11 jogos no Italiano. Pela primeira vez desde a temporada 1999/2000, o time não conseguiu se classificar para as competições europeias.

Apesar dos resultados, Stramaccioni não desanima. Ele prega que a Inter deve esquecer a temporada e começar a construir uma "nova Inter de Milão". "O mais importante a fazer é virar a página. Agora temos que cuidar para não cometer erros na construção da nova Inter de Milão. Tudo está na minha cabeça e nas palavras do presidente".

Os futuros reforços vão preencher as lacunas dos jogadores que deixaram o clube na última janela de transferências. Também compensarão as baixas por lesão. "Chegamos a perder cinco zagueiros por causa de contusão", argumentou o treinador, que precisou promover jogadores da base para compor o elenco.

Stramaccioni, contudo, ainda não sabe se seguirá no comando do clube. "Resultados são importantes no futebol e fomos muito mal nos últimos dois meses. Moratti me deu alguma garantia? A Inter de Milão é o Massimo Moratti", disse, sem responder a própria pergunta.