Técnico reclama da diretoria da Ponte A lua de mel entre o técnico Abel Braga e a diretoria da Ponte Preta parece estar chegando ao fim. O treinador ficou irritado ao ficar sabendo apenas por parte da imprensa que o volante Roberto estava com uma virose e que não participaria dos treinamentos do time para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Recuperado de uma lesão na virilha, o jogador, para Abel Braga, deveria fazer parte do coletivo que realizou para começar a definir o time que entra em campo contra os mineiros. Ao saber da ausência do capitão, disparou para todos os lados. "Isso e brincadeira. Está faltando administração", desabafou o treinador, que não recebe salários há quatro meses. Mesmo sem Roberto, Abel Braga já confirmou uma mudança na equipe. Após cumprir suspensão, o lateral-direito Marquinhos tem volta confirmada em lugar de Carlos Alexandre, que volta a ficar como opção no banco de reservas.