Técnico recua e diz que fica na Ponte A possibilidade de o técnico Abel Braga, da Ponte Preta, se transferir para o Grêmio, não durou mais do que uma hora nesta sexta-feira. No início da tarde, a diretoria do clube campineiro reuniu a imprensa para comunicar a permanência do treinador até o final do Campeonato Brasileiro. Pela manhã, ele admitiu se transferir para o Sul para substituir Tite, mas tudo dependeria de um contato com os dirigentes. Ninguém sabe o que aconteceu na reunião que durou apenas 20 minutos com o vice-presidente Marco Antonio Eberlim. No final, um desfecho feliz: "Vou ficar e manter de pé o planejamento feito aqui no clube", explicou Abel. A Ponte ocupa a 21ª colocação na tabela de classificação , com 10 pontos ganhos. Seu próximo adversário será o Atlético-PR, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.