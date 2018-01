Técnico-relâmpago é comum no futebol A atitude de deixar o comando de um clube alguns dias após assumir o cargo não é privilégio de Júnior, que ficou 11 dias no Corinthians. São vários os técnicos que tiveram pouco tempo para demonstrar sua capacidade e perderam o emprego. Além de Júnior, Afranio Riul, 23 dias e Carlos Alberto Silva, 30 dias, não suportaram as cobranças da torcida corintiana. Flávio Murtosa, pentacampeão com a seleção como auxiliar de Felipão, teve seus dias de herói e de vilão. No Brasileiro de 2002, após a primeira rodada, Vanderlei Luxemburgo trocou o Palmeiras pelo Cruzeiro. Murtosa assumiu e na estréia, vitória por 3 a 2 sobre o São Caetano e elogios da torcida. ?Luxemburgo bobão, Murtosa é seleção.? Durou só um jogo. Foram três derrotas seguidas, duas por goleada e a demissão. Nos 18 dias de trabalho, sofreu com a torcida, que até deu palpites na escalação do time. No mesmo ano, a diretoria da Lusa trouxe Gilson Nunes para livrar o time do rebaixamento e organizá-lo para o Paulista de 2003. Após duas derrotas e a queda no Nacional, fez um acordo com o técnico e o dispensou. Até o São Paulo, que se gaba pela política de estabilidade de treinadores, teve seu técnico-relâmpago. Em 1998, Mário Sérgio foi contratado para recuperar a equipe e garantir vaga na fase final do Brasileiro. Após 48 dias, série de insucessos e briga com jogadores, acabou demitido. Emerson Leão já viveu o papel de ser técnico-relâmpago por duas vezes no Guarani. Em 1998, foi apresentado na sexta-feira e demitido no domingo. Em 1991, 15 dias de trabalho. Jair Pereira teve desagradáveis experiências em 2002. Trabalhou menos de 24 horas na Inter de Limeira e só foi apresentado na Lusa. Nem o São Caetano se livrou. Teve Nelsinho Baptista por 3 jogos, em julho. Ele trocou o time pelo futebol japonês.