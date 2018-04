Técnico revela conversa para Luis Fabiano e Pato se entenderem

O técnico do São Paulo, Milton Cruz, contou nesta sexta-feira que Luis Fabiano e Alexandre Pato conversaram após a eliminação na Copa Libertadores para resolver uma troca de farpas sobre a condição de titular. Os atacantes disputam espaço no time, mas pela primeira vez sob o comando do treinador vão começar uma partida juntos, neste sábado, contra o Joinville, pelo Brasileirão.

"Os dois se falaram depois. Conversamos no dia seguinte e os jogadores entre eles, com o grupo todo. Não houve nada que extrapolasse", disse o treinador. Na semana da eliminação para o Cruzeiro, Pato havia falado que não aceitaria ser reserva em 2015 e Luis Fabiano respondeu ao dizer que sempre aceitou ficar no banco. "Eu engoli calado", comentou.

Para Milton Cruz, é natural a disputa pela titularidade e a insatisfação por ser reserva. "Não existe no futebol alguém que fica satisfeito no banco. Os dois se dão bem, não tem porque ficar assustado. Os dois têm qualidade e podem jogar juntos", disse o técnico, que treinou o São Paulo nesta sexta-feira com a dupla como titular para o jogo no Morumbi.

Para o ataque, a novidade entre os relacionados é o garoto João Paulo. Recém-promovido ao time profissional, o atacante da categoria sub-20 tem se destacado nos treinos e fica como opção entre os suplentes. "Ele tem mostrado potencial e é um jogador que tem futuro", elogiou.