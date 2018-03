Técnico revela ?segredo? do Botafogo Palmeiras, desclassificado, e Guarani, rebaixado podem até reclamar do regulamento do Campeonato Paulista deste ano, mas o Botafogo soube usá-lo - e muito bem. Dos seus seis jogos que terminaram empatados, todos com gols, o time ribeirão-pretano venceu cinco, o que o levou à quarta posição e, conseqüentemente, às semifinais. "Se você tem um canivete numa guerra, vai jogá-lo fora?", compara o técnico Lori Sandri. "Treinamos pênaltis e outros fundamentos, como cabeceios e faltas; incompetentes são os times que não chegaram", emenda ele. Uma das primeiras coisas que Sandri fez ao chegar ao Botafogo, nove dias antes da estréia contra o Palmeiras, foi ler o regulamento. "Se os demais não pegaram as regras, por que reclamam?" Aquele jogo terminou empatado por 3 a 3, após o Palmeiras ter feito 3 a 0 no início da etapa final. "Se tivéssemos perdido nos pênaltis, naquele jogo, ambos teriam feito 25 pontos e o Palmeiras se classificaria pelo número de vitórias", diz o técnico botafoguense. "Se a regra permite, temos de usá-la a nosso favor e o Lori é muito inteligente", comenta o zagueiro Chris, que, diante da Ponte Preta, no próximo domingo, poderá atuar como volante, substituindo o volante Chicão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo - Rogério voltaria à zaga. "Chegamos com méritos, não à toa." O atacante Leandro elogia os cobradores de pênaltis do Botafogo. "Pensávamos sempre em vencer, mas demos algumas bobeiras e, quando não dava para ganhar os três pontos, garantimos mais um nos pênaltis", comentou ele, disposto a disputar a decisão da competição. Ao analisar o critério definido pelos dirigentes, para as semifinais, Sandri evitou fazer projeções. "Primeiro, vamos ver se ganhamos da Ponte Preta, depois eu penso nos outros", disse ele. Se o Botafogo vencer os dois jogos e Santos e Corinthians empatarem os dois confrontos, o último jogo da final será disputado contra o Santos, em Ribeirão Preto - em caso de empate e uma vitória do Corinthians, a final também seria no interior. Sandri deverá definir nesta quarta se o time viaja para uma cidade da região - Nuporanga (SP) foi descartada. Cinco jogadores - Rogério, César, Jadílson, Júnior e Toinzé - estão gripados e Robson Nese, eventual substituto de Chicão, tenta recuperar-se de uma contusão. Leandro Ratinho teve indisposição estomacal, após comer uma feijoada, e não treinou nesta terça. "É rato, comeu queijo demais", brincou, sorrindo, o treinador botafoguense.