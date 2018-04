Técnico Ricardo Gomes destaca força do elenco do São Paulo

Assim como na última vitória, sobre o Cruzeiro, um jogador saiu do banco de reservas para mudar o ritmo do jogo e garantir mais três pontos para o São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, a vítima da substituição de Ricardo Gomes foi o Avaí, quando o meia Hugo decretou o 2 a 0, aos 39 minutos do segundo tempo, sábado, no Morumbi.

Apesar da estratégia novamente ter dado certo, o técnico atribui o resultado à vontade dos jogadores de cavar uma vaga entre os titulares do elenco. Ricardo Gomes fez questão de afastar o rótulo de que tem estrela para mexer no time.

"Falar em estrela fica muito vago. O que interessa é a participação de todos do elenco. Eles não ficam satisfeito por estarem no banco, mas entram com motivação", avaliou. "O jogo pede um jogador que está de fora e ele entra motivado", completou.

Contra o Cruzeiro, pela 23.ª rodada, Ricardo Gomes colocou Marlos e Borges no time. Não deu outra. Os dois fizeram os gols da virada por 2 a 1 e, a partir daí, o comandante passou a dizer que tem 16 titulares no elenco.

"Isso prova o comprometimento dos jogadores com o nosso objetivo, independente de sair ou não jogando. É isso que me satisfaz", disse.

Com a vitória, o São Paulo assumiu a terceira colocação, empatado com o Internacional, e já faz sombra ao líder Palmeiras. O time do Morumbi soma 43 pontos, um a menos que o arquirrival, que enfrenta neste domingo o Vitória, fora de casa.