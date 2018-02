Técnico russo diz que seu time está pronto para o Brasil O ex-jogador Alexandr Borodiuk, que comandará a seleção da Rússia no amistoso contra o Brasil, nesta quarta-feira, em Moscou, afirmou que sua equipe está preparada para o confronto. ?Conheço bem o estilo de jogo e a tática dos brasileiros. Assim, tenho uma idéia de como vamos jogar?, disse o técnico, que ainda tem dúvidas sobre duas ou três posições no meio-de-campo. Borodiuk treinará a Rússia neste amistoso, já que a Federação Russa de Futebol ainda não contratou um novo treinador para a disputa das Eliminatórias para a Eurocopa/2008. Depois da eliminação nas Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo - a Rússia ficou em terceiro no seu grupo, atrás de Portugal e Eslováquia -, o treinador Yatsev foi demitido.