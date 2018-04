Técnico santista culpa cansaço pela derrota para o Sport

O técnico Marcelo Fernandes encontrou uma razão bem objetiva para a derrota do Santos para o Sport, por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na visão do treinador, a culpa foi do cansaço. "Alguns jogadores sentiram o cansaço, a viagem, isso é normal. Tentamos fazer algumas mudanças, mas eles sentiram um pouco", avaliou o treinador.

Para Marcelo, a equipe se desgastou no jogo de domingo, a vitória contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. "A partida de domingo foi muito intensa, mas nós precisávamos do time inteiro aqui, na Ilha do Retiro. A Copa do Brasil é muito importante", justificou o treinador.

Para minimizar o desgaste, o treinador fez as três alterações no segundo tempo e trocou, principalmente, os homens de frente. Robinho e Geuvânio saíram para a entrada de Gabriel e Lucas Crispim, respectivamente. Elano entrou no luga de Valencia. "Colocamos o Elano para aproveitar a velocidade dos homens da frente, mas o Sport fez uma boa partida e acabou congestionando as jogadas pelo meio", disse Marcelo Fernandes.

Para o jogo da volta, com data ainda indefinida, o Santos terá de vencer por 1 a 0 para se classificar à próxima fase. Se o Sport fizer um gol na Vila Belmiro, o Santos terá de fazer dois de diferença. "Vamos manter a calma para conseguir reverter a situação. Nada está perdido. Foi só a primeira parte", disse o treinador.