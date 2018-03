Técnico santista testa equipe com três zagueiros para o clássico

Debaixo de chuva em Santos, o técnico Márcio Fernandes comandou apenas um treino leve, com o campo reduzido, para aprimorar o domínio de bola e o passe dos jogadores santistas. A equipe da Vila Belmiro enfrenta em casa, o São Paulo, neste domingo, às 16h. Veja também: Márcio quer mostrar serviço para ser efetivado no Santos Atacante Kléber Pereira dispara contra Emerson Leão Técnico Paulo Autuori volta a ser nome forte na Vila Belmiro Na véspera, o técnico treinou o Santos em duas formações. A primeira delas com Adriano, fechando pela direita a linha de quatro defensores e, a segunda, com os zagueiros Domingos, Betão e Marcelo, com Tabata e Kleber como alas. "Testamos as duas formações, mas ainda não defini o time. Tenho na minha cabeça, mas prefiro na divulgar", disse Márcio Fernandes que promete trabalhar pensando apenas no jogo contra o São Paulo, "sem se preocupar com o futuro, que as coisas vão acontecendo naturalmente", completou. O treinador afirmou que vai tentar fazer com que o time - 15.º lugar no campeonato, com apenas três pontos, em três jogos - volte a jogar o bom futebol que mostrou em algumas partidas do ano, na própria Vila Belmiro. Perguntado sobre as ausências de Fabão e Lima entre os titulares, Marcio afirmou que "não é que eles não têm agradado". Fabão deixou a partida contra o Cruzeiro, disputada nesse domingo, sentindo dores na coxa e não treinou na segunda e na terça. Já a opção pela substituição do atacante Lima, se trata mesmo de uma questão tática. Sobre o meia Rodrigo Tabata, o técnico santista afirmou que acompanha o jogador desde os tempos de Goiás, e que ele tem muitas qualidades e pode ser a surpresa para o clássico de domingo. "Ele [Tabata] não atravessa um bom momento, mas faz o time andar, tem um passe e o domínio de bola muito bons. Com ele no time, melhoramos o passe, já com o Adriano, melhoramos na marcação", revelou. DE VOLTA Adailton voltou a treinar com bola nesta sexta pela manhã. O zagueiro entrou nas divididas e chutou várias vezes no gol, sem demonstrar receio. Porém, o médico Carlos Braga acha que ainda vai demorar pelo menos um mês para que ele tenha condições de jogo. O jogador sofreu rompimento dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo contra o Guarani e foi operado no dia 26 de fevereiro. O centroavante Fabiano, que passou por três cirurgias de joelho em menos de dois anos, está liberado apenas para correr em volta dos campos do CT. Já Renatinho se tornou assunto proibido no Santos. Depois de o clube anunciar o registro de um contrato de gaveta e de o atacante dizer que o documento é ilegal, integrantes do jurídico do clube falaram até em denunciá-lo à FIFA, mas depois que Denis (está no Corinthians) foi liberado pela Justiça do Trabalho, a história mudou. Consta que o Santos tenta um acordo com o empresário Juan Figer para ter direito a pelo menos uma porcentagem se o jogador acertar com algum clube da Europa. COMANDANTE A versão que corre na Vila Belmiro é de que o Santos estaria quase desistindo da contratação do técnico Cuca porque o ex-botafoguense teria pedido R$ 500 mil por mês. Enquanto isso, Paulo Autuori acertou verbalmente para ganhar pouco mais de um terço deste valor. (Atualizada às 18h50 para acréscimo de informações)