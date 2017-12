Técnico Sérvia convoca seu filho para lugar de lesionado O atacante Mirko Vucinic foi cortado nesta segunda-feira da seleção de Sérvia e Montenegro. O jogador, que atua no Lecce, da Itália, sofreu uma lesão no primeiro jogo de seu país na Eurocopa Sub-21, contra a Alemanha, na terça-feira passada. Ele será substituído por Dusan Petkovic, zagueiro do OFK Belgrado, da Sérvia, e filho do técnico Ilija Petkovic. "Ilija tomou uma grande decisão ao chamar seu filho Dusan para juntar-se à seleção que está treinando na Áustria", disse um porta-voz da Associação de Futebol da Sévia e Montenegro. A Sérvia e Montenegro está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Argentina, Costa do Marfim e Holanda, contra quem estréia no dia 11 de junho.