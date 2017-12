Técnico sérvio confirma expectativa e não chama Petkovic A convocação do meia Ivan Ergic, que joga no FC Basel, da Suíça, e nunca defendeu a seleção, foi a única surpresa da lista de 23 jogadores de Sérvia e Montenegro, anunciada nesta segunda-feira pelo técnico Ilija Petkovic. Como era esperado, o meia Dejan Petkovic, do Fluminense, ficou de fora da lista. O jogador, que chegou ao futebol brasileiro há quase dez anos - já defendeu Vitória, Flamengo e Vasco, com intervalos na Europa e na Ásia -, não é chamado para a seleção desde o fim da década passada, quando se desentendeu com dirigentes da então Federação Iugoslava, mas teve seu nome comentado pela imprensa do país durante o ano. Sobre a convocação de Ergic, que tem 25 anos e ficou dois anos afastado do futebol por causa de uma mononucleose, o técnico disse que ele é uma boa opção para os titulares Ilic e Vukic. "É um jogador versátil que gira por todo o meio-de-campo e pode substituir nossos armadores", afirmou o técnico, que deu prioridade aos jogadores que disputaram as Eliinatórias - das quais a Sérvia saiu invicta e com apenas um gol sofrido em dez jogos. A Sérvia estréia no "Grupo da Morte" da Copa contra a Holanda, no dia 11 de junho, em Leipzig. Até agora, tem apenas um amistoso marcado na etapa final de preparação para o Mundial: no dia 27, em Belgrado, contra o Uruguai. Confira os 23 jogadores da Sérvia e Montenegro na Copa Goleiros: Dragoslav Jevric (Anakaraspor - Turquia) Oliver Kovacevic (CSKA Sofia - Bulgária) Vladimir Stojkovic (Nantes - França) Defensores: Goran Gavrancic (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Ivica Dragutinovic (Sevilla - Espanha) Mladen Krstajic (Schalke 04 - Alemanha) Nemanja Vidic (Manchester United - Inglaterra) Milan Dudic (Estrela Vermelha - Sérvia) Nenad Djordjevic (Partizan Belgrado - Sérvia) Dusan Basta (Estrela Vermelha - Sérvia) Meio-campistas: Dejan Stankovic (Inter de Milão - Itália) Igor Duljaj (Shakhtar Donetsk - Ucrânia) Predrag Djordjevic (Olympiakos - Grécia) Ognjen Koroman (Portsmouth - Inglaterra) Albert Nadj (Partizan Belgrado - Sérvia) Sasa Ilic (Galatasaray - Turquia) Zvonimir Vukic (Partizan Belgrado - Sérvia) Ivan Ergic (FC Basel - Suíça) Atacantes: Savo Milosevic (Osasuna - Espanha) Mateja Kezman (Atlético de Madri - Espanha) Nikola Zigic (Estrela Vermelha - Sérvia) Danijel Ljuboja (Stuttgart - Alemanha) Mirko Vucinic (Lecce - Itália)