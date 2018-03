Técnico silencia sobre Fabio Costa O técnico Márcio Bittencourt, não quis envolver-se na polêmica envolvendo o goleiro Fábio Costa e a diretoria do Corinthians. Na tarde desta segunda-feira, o treinador disse que o retorno do goleiro não depende de sua vontade. ?Quando eu assumi o time, me disseram que Fábio Costa era um problema da diretoria?, disse Márcio, em entrevista ao Sportv. O treinador contou que a licença do goleiro termina nesta terça-feira e só a partir daí saberá se poderá contar com ele ou não. Fábio Costa foi afastado da equipe pelo ex-treinador Daniel Passarella há duas semanas e colocado em licença pela diretoria. Logo depois, o técnico saiu. A expectativa é a de que o goleiro receba uma nova chance. Márcio Bittencourt é cauteloso quando fala de sua própria situação no clube. Apesar das declarações elogiosas do supervisor Paulo Angioni, ele ainda não fala como técnico. Diz que a diretoria não lhe comunicou oficialmente que estaria efetivado no cargo, mas garantiu que não se preocupa com isso. ?Eu sou funcionário do clube e estou à disposição dos dirigentes. Se for para continuar, eu continuou. Senão, eu volto a fazer o que sempre fiz?, afirmou. Márcio contou, no entanto, que foi chamado para uma reunião com a diretoria nesta segunda-feira à tarde. Ele garantiu desconhecer a pauta da reunião. O treinador disse estar otimista quanto ao futuro da equipe. ?A vitória de domingo nos dará mais tranqüilidade. Temos uma semana inteira de trabalho pela frente e tenho certeza que, ao poucos, vamos reagir. Jogadores para isso nós temos?, disse.