Técnico sinaliza mudanças na Ponte contra o Flamengo

A missão agora é buscar a reabilitação. O técnico, em sua análise inicial, não aprovou o rendimento da defesa e deve promover a entrada de Ferron na vaga de Diego Sacoman. Com isso, espera melhorar o jogo aéreo. É possível também que Rodrigo Biro, contratado junto ao Penapolense, ocupe a vaga de Uendel. Esta mudança já aconteceu no segundo tempo diante do São Paulo.

No meio de campo está certa a ausência de Ramirez, que vai defender a seleção peruana e desfalcará o time por quatro jogos. A possibilidade é o deslocamento de Cicinho, que já atuou no setor várias vezes, com a entrada de um lateral-direito, que pode ser Artur ou mesmo Régis, contratado junto ao São Bernardo e que tem treinado bem.